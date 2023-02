Терапевт Ярцева прокомментировала состояние Романа Костомарова: "Должно произойти чудо"

Терапевт Ирина Ярцева прокомментировала сообщения в СМИ о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова.

Несмотря на проведённые операции по ампутации конечностей, риск прогрессирования некроза может всё ещё оставаться, отмечает специалист. Об этом сообщает Life.

По словам Ярцевой, делать прогнозы или как-то комментировать состояние Костомарова в настоящее время нет смысла. Терапевт утверждает, что для врачей остаётся загадкой, почему у здорового человека пневмония вызвала такие серьёзные последствия.

Случай Костомарова крайне тяжёлый. Чтобы он выжил и начал выздоравливать, должно произойти чудо, считает Ярцева.

Напомним, фигурист находится в больнице с 10 января. Врачи продолжают бороться за жизнь спортсмена.

Роман Костомаров в больнице