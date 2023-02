Регина Тодоренко прокомментировала отсутствие фото с Топаловым в соцсетях: "Мы наслаждаемся друг другом"

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко призналась, почему не публикует совместные фотографии с мужем Владом Топаловым.

Поклонников ведущей стал тревожить тот факт, что знаменитость перестала делиться фотографиями, где она вместе со своим мужем. Некоторые подписчики решили, что пара переживает кризис в отношениях. Об этом сообщает StarHit.

По словам Тодоренко, в её соцсетях действительно перестали появляться такие фото. Однако звезда шоу "Орёл и решка" успокоила фанатов. Как оказалось, пара просто стала меньше уделять времени соцсетям.

"Мы наслаждаемся друг другом и меньше времени стали проводить в соцсетях. Просто кайфуем", — заявила ведущая.

Регина Тодоренко и Влад Топалов