Александр Овечкин возвращается в Россию из-за госпитализации отца

Известный российский хоккеист и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин срочно вылетел в Россию.

Как сообщает ТАСС, хоккеисту пришлось отказаться от участия в нескольких ближайших играх команды в регулярном чемпионате НХЛ. В частности, хоккеист точно пропустит матч против "Каролины Харрикейнс".

Причиной этому стала госпитализация отца спортсмена. По словам источника, Овечкин летит в Москву.

Тренер Вашингтона об отъезде Овечкина в Москву