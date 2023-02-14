Известный российский хоккеист и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин срочно вылетел в Россию.
Как сообщает ТАСС, хоккеисту пришлось отказаться от участия в нескольких ближайших играх команды в регулярном чемпионате НХЛ. В частности, хоккеист точно пропустит матч против "Каролины Харрикейнс".
Причиной этому стала госпитализация отца спортсмена. По словам источника, Овечкин летит в Москву.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.