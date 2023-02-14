Муж Анны Седоковой не оценил её сексуальный образ: "Экономит на мне"

Российская певица Анна Седокова призналась, что муж экономит на ней.

Седокова в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой с 2020 года. Пара вместе с детьми Анны проживает в Америке.

Недавно певица посетила Москву, а когда вернулась в США, активно принялась за работу. Она побывала на примерке для новой съёмки, где ей сделали красивую укладку и подобрали облегающее платье. В своих социальных сетях артистка поделилась, что муж не оценил её сексуальный образ.

Бывшая солистка "ВИА Гры" спросила у мужа, понравится ли ему, если она будет так ходить.

"Он сказал: "Лучше голая!" Наверное, экономит на мне", — пошутила Седокова.

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