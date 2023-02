Земфира* впервые вышла на связь после признания её иноагентом: "Я в порядке"

Певица Земфира* впервые обратилась к поклонникам после того, как её признали иноагентом в России.

Напомним 10 февраля Минюст признал Земфиру* иностранным агентом. Сегодня в своей соцсети артистка поздравила подписчиков с Днём всех влюблённых и призналась им в любви. Также она выразила слова благодарности всем, кто её поддержал.

"Спасибо за поддержку. Я в порядке, чего и вам желаю. И мира, конечно", ― написала Земфира*.

* Признана Минюстом РФ иноагентом.

