Певица Земфира* впервые обратилась к поклонникам после того, как её признали иноагентом в России.
Напомним 10 февраля Минюст признал Земфиру* иностранным агентом. Сегодня в своей соцсети артистка поздравила подписчиков с Днём всех влюблённых и призналась им в любви. Также она выразила слова благодарности всем, кто её поддержал.
"Спасибо за поддержку. Я в порядке, чего и вам желаю. И мира, конечно", ― написала Земфира*.
* Признана Минюстом РФ иноагентом.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.