Певица Ани Лорак впервые показала своего нового возлюбленного в Сети

Певица Ани Лорак окончательно оправилась после развода и впервые представила публике нового возлюбленного. Им оказался тренер по йоге Исаак Виджраку, который в 2019 году помогал певице пережить развод.

Артистка опубликовала совместную фотографию в Сети и трогательно поздравила всех с Днём всех влюблённых.

"Блаженная любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду, моя любовь", — написала Лорак.

Виджраку — эксперт холистического оздоровления, смысл которого в лечении "человека в целом", а не только конкретной болезни. Он живёт на Ибице и воспитывает двоих детей.

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