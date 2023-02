Семейный психолог Сатья Дас ударил по голове посетительницу своего семинара её же сумкой: Нужен психиатр

Известный семейный психолог Сатья Дас накинулся на посетительницу своего семинара и настучал женщине по голове сумкой.

Психолог Сатья Дас, известный на просторах интернета благодаря своим мудрым советам по сохранению мира и любви в семье.

В Сеть попали кадры нападения брачного гуру на женщину, сидящую в зале на его выступлении. Сатья Дас в приступе сильнейшего раздражения ударил зрительницу её же сумкой по голове. Причина конфликта осталась за кадром.

"Психологу самому нужен психиатр. И санитары", — комментируют происшествие интернет-пользователи.

Ксения Собчак, которая брала большое интервью у Сатьи Дас, пошутила по поводу инцидента.

"Хорошо, что ни одной из этих сумок я не получила по голове от господина Сатьи", — написала журналистка в своём микроблоге.

