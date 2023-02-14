Известный семейный психолог Сатья Дас накинулся на посетительницу своего семинара и настучал женщине по голове сумкой.
Психолог Сатья Дас, известный на просторах интернета благодаря своим мудрым советам по сохранению мира и любви в семье.
В Сеть попали кадры нападения брачного гуру на женщину, сидящую в зале на его выступлении. Сатья Дас в приступе сильнейшего раздражения ударил зрительницу её же сумкой по голове. Причина конфликта осталась за кадром.
"Психологу самому нужен психиатр. И санитары", — комментируют происшествие интернет-пользователи.
Ксения Собчак, которая брала большое интервью у Сатьи Дас, пошутила по поводу инцидента.
"Хорошо, что ни одной из этих сумок я не получила по голове от господина Сатьи", — написала журналистка в своём микроблоге.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.