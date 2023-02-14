Реабилитолог Волынкина: восстановление Романа Костомарова может занять от двух недель до полугода

Тренер, реабилитолог и спортивный психолог Мария Волынкина рассказала, сколько времени может понадобится фигуристу Роману Костомарову на восстановление после тяжёлой формы пневмонии и перенесённой операции.

Как сообщает Москва 24, на восстановление спортсмену может понадобится от нескольких недель до полугода. Врач отмечает, что реабилитация должна проходить под комплексным наблюдением группы специалистов, а также с сопровождением различных техник массажа и применением физиотерапевтического оборудования. Кроме того, необходимы будут и консультации с психологом.

Также Волынкина отметила, что современная медицина способна полностью вернуть конечность в работу при помощи протеза.

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