Илья Прусикин снова посягнул на святое — на честь российского мундира: "Вот что Европа делает с людьми"

Солист группы Little Big Илья Прусикин снова вызвал на себя гнев российских патриотов. После скандального катания на кресте он опубликовал фото, порочащее честь российского мундира.

В микроблоге эпатажного музыканта появились снимки, на которых Прусикин запечатлён в форме российских правоохранительных органов.

Один из снимков по пояс выглядит вполне пристойно, но на другом фото нижняя часть формы превратилась в развратный наряд, состоящий из трусов, чулок и туфель на каблуках.

"Счастливого Дня Валентина!" — гласит подпись под провокативным фото.

Подписчики музыканта активно комментировали выходку Прусикина.

"Майор Трусикин на связи"; "Вот что Европа делает с людьми"; "Как теперь это развидеть"; "Очень вызывающие туфли, я бы такие не взяла"; "И Вы ещё говорите, что любите Россию?", — пишут под шокирующим контентом фолловеры.

Ранее Захар Прилепин прокомментировал катание солиста группы Litle Big Ильи Прусикина на скейтборде в виде креста.

