Солист группы Little Big Илья Прусикин снова вызвал на себя гнев российских патриотов. После скандального катания на кресте он опубликовал фото, порочащее честь российского мундира.
В микроблоге эпатажного музыканта появились снимки, на которых Прусикин запечатлён в форме российских правоохранительных органов.
Один из снимков по пояс выглядит вполне пристойно, но на другом фото нижняя часть формы превратилась в развратный наряд, состоящий из трусов, чулок и туфель на каблуках.
"Счастливого Дня Валентина!" — гласит подпись под провокативным фото.
Подписчики музыканта активно комментировали выходку Прусикина.
"Майор Трусикин на связи";
"Вот что Европа делает с людьми";
"Как теперь это развидеть";
"Очень вызывающие туфли, я бы такие не взяла";
"И Вы ещё говорите, что любите Россию?", — пишут под шокирующим контентом фолловеры.
Ранее Захар Прилепин прокомментировал катание солиста группы Litle Big Ильи Прусикина на скейтборде в виде креста.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.