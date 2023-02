Галкин* показал, как развлекаются его дети в Израиле: "С вас 100 долларов!"

Максим Галкин* показал видео из Тель-Авива, на котором его дети Лиза и Гарри под руководством Аллы Пугачёвой исполняют забавные трюки.

Шоумен показал в социальных сетях, ка развлекаются его наследники в Израиле.

На кадрах Лиза и Гарри пытаются подкинуть пластиковые бутылки с водой так, чтобы они приземлились на дно.

У Лизы трюк не получался. Всё происходящее снимала и комментировала за кадром Алла Пугачёва.

Примадонна объяснила детям, что цирковые артисты тратят много лет на то, чтобы их трюки всегда получались.

"Выключи камеру, и всё получится", — посоветовал Гарри, глядя на то, что его сестра не может выполнить трюк.

Мальчик подкинул две бутылки, и они одновременно приземлились на дно. Радости ребёнка не было предела. Он стал прыгать, празднуя свою победу.

"С вас 100 долларов!" — сказал Гарри.

Юморист назвал триумф сына "случайной победой".

Ранее Алла Пугачёва назвала "жалкими тварями" тех, кто устроил травлю её семьи.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

