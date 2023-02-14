Максим Галкин* показал видео из Тель-Авива, на котором его дети Лиза и Гарри под руководством Аллы Пугачёвой исполняют забавные трюки.
Шоумен показал в социальных сетях, ка развлекаются его наследники в Израиле.
На кадрах Лиза и Гарри пытаются подкинуть пластиковые бутылки с водой так, чтобы они приземлились на дно.
У Лизы трюк не получался. Всё происходящее снимала и комментировала за кадром Алла Пугачёва.
Примадонна объяснила детям, что цирковые артисты тратят много лет на то, чтобы их трюки всегда получались.
"Выключи камеру, и всё получится", — посоветовал Гарри, глядя на то, что его сестра не может выполнить трюк.
Мальчик подкинул две бутылки, и они одновременно приземлились на дно. Радости ребёнка не было предела. Он стал прыгать, празднуя свою победу.
"С вас 100 долларов!" — сказал Гарри.
Юморист назвал триумф сына "случайной победой".
Ранее Алла Пугачёва назвала "жалкими тварями" тех, кто устроил травлю её семьи.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.