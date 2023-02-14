Режиссёр Александр Молочников поддержал Ахеджакову, Назарова и Филиппенко: "Желаю им гастрольных туров"

Известный режиссёр Александр Молочников вступился за потерявших в России работу актёров Лию Ахеджакову, Дмитрия Назарова и Александра Филиппенко.

Ранее Лия Ахеджакова и Дмитрий Назаров были уволены из театра из-за того, что они публично выступают против проведения СВО. Также накануне стало известно, что Моссовет не стал продлевать контракт с Александром Филиппенко.

Молочников решил поддержать артистов. Режиссёр отметил, что в их возрасте сцена является лекарством, помогая продлевать жизнь. Об этом сообщает Starhit.

"Верю, что и Лия Ахеджакова, и Александр Филиппенко, и Дмитрий Назаров найдут сцены, на которые будут выходить. Уверен, что по миру масса зрителей, которые счастливы будут их увидеть. Желаю им всяческих гастрольных туров", — заявил Александр.

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