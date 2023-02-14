Режиссёр Никита Михалков отсудил у Владимира Досталя и его жены 300 тысяч евро

Кинорежиссёр Никита Михалков отсудил продюсера Владимира Досталя и его жены Мариам 300 тысяч евро. Четыре года назад супруги заняли у маэстро около 25 миллионов рублей под расписку и не вернули.

В 2019 году Досталь назанимал у Никиты Сергеевича 16 миллионов рублей под расписку и обещал вернуть в том же году. Жена кинопродюсера также успела задолжать Михалкову около девяти миллионов рублей. За четыре года пара киноделов не заплатила ни копейки, и режиссёр пошёл в суд.

Telegram-канал Mush передаёт, что суд обязал Досталя и его жену вернуть Михалкову примерно 22 миллиона рублей.

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