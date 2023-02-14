Мать Костомарова опровергла сообщения СМИ об ампутации кистей рук у фигуриста

Мать Романа Костомарова опровергла сообщения СМИ об ампутации кистей рук у олимпийского чемпиона. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В беседе с изданием она также заявила, что половина того, что сейчас пишут, — неправда.

"Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему своё время", — сказала Валентина Костомарова.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что фигуристу провели вторую операцию и ампутировали обе кисти рук. Он по-прежнему находится в больнице после ампутации стоп. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

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Роман Костомаров дал согласие на ампутацию