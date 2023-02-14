Актёр Артур Смольянинов* в образе украинки прочитал антироссийский стих

Актёр Артур Смольянинов* вновь оказался в центре внимания. На этот раз артист облачился в образ украинской женщины и прочитал провокационные стихи.

Смольянинов* уехал из России в прошлом году и неоднократно критиковал власти страны и проведение СВО на Украине. Более того, актёр выразил огромное желание вступить в ряды ВСУ и пойти воевать против своих соотечественников.

Telegram-канал "Вестикс|Политика" опубликовал видео, где Смольянинов* в образе украинки танцует и читает пошлые стишки.

"Стонет дряхлая Европа, бостонские чащи, стонут зеки из окопа: "О, кончай же". Уж у всей планеты корчь…" — сказал актёр с ехидным видом.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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