Актриса Яна Поплавская упрекнула представителей шоу-бизнеса в роскоши на фоне СВО на Украине

Актриса Яна Поплавская раскритиковала представителей российского шоу-бизнеса за слишком роскошный образ жизни во время СВО на Украине. Артистка отметила, что "блистать жиром" и демонстративно показывать свои богатства на данный момент неуместно.

"Поражаюсь, как звёзды шоу-бизнеса продолжают показушно сверкать роскошью на фоне на СВО. Ну все понимают, что ситуация тяжёлая, не до жиру. Для чего сверкать цацками?" — возмутилась Поплавская.

Поплавская активно ведёт свой Telegram-канал, где общается с поклонниками и комментирует актуальные события. Более того, актриса часто подвергает критики знаменитостей, которые осуждают спецоперацию в соседней стране или льют грязь на свою родину. Она также подчеркнула, что надо брать пример с тех звёзд, которые искренне переживают за Россию и едут с концертами в зону СВО.

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