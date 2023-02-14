Актёр Роман Мадянов был вынужден уйти из театра имени Маяковского после 20 лет работы

Российский актёр Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского. Артист отметил, что не собирается навсегда отказываться от работы в театре, однако решил посвятить больше времени себе и интересным проектам.

Прослужив в труппе театра более 20 лет Мадянов в какой-то момент понял, что у него нет дальнейших перспектив.

"Ради чего было оставаться в труппе? Дожидаться, когда можно будет отправить документы на получение звания?" — сказал Мадянов в беседе с "АиФ".

Актёр подчеркнул, что годы, проведённые в театре, принесли ему колоссальный опыт.

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