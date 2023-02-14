Российский актёр Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского. Артист отметил, что не собирается навсегда отказываться от работы в театре, однако решил посвятить больше времени себе и интересным проектам.
Прослужив в труппе театра более 20 лет Мадянов в какой-то момент понял, что у него нет дальнейших перспектив.
"Ради чего было оставаться в труппе? Дожидаться, когда можно будет отправить документы на получение звания?" — сказал Мадянов в беседе с "АиФ".
Актёр подчеркнул, что годы, проведённые в театре, принесли ему колоссальный опыт.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.