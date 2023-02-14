Дарья Донцова заявила, что благодаря силе характера Роман Костомаров вернётся к активной жизни с протезами

Писательница Дарья Донцова выразила уверенность в том, что известный российский фигурист Роман Костомаров сможет вернуться к привычной жизни с протезами.

Писательница верит в силу характера Костомарова. По её словам, он сможет вернуться к обычной жизни, если начнёт привыкать к реальности уже сейчас. Об этом Дарья Донцова рассказала в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

"Всё в силе характера. Если эта сила есть, а она есть, то думаю, он на протезы встанет. Есть такие люди, которые запрещают себе умирать", - заявила писательница.

Напомним, недавно Роман Костомаров перенёс операцию по ампутации стоп. Также накануне стало известно, что спортсмену ампутировали обе кисти рук.

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