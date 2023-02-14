КП: Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Стало известно о проведении второй операции по ампутации конечностей российскому фигуристу Роману Костомарову.

Как сообщает "КП", Роману Костомарову накануне ампутировали обе кисти рук.

Напомним, олимпийский чемпион по танцам на льду попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии 10 января. Последствия заболевания спровоцировали некроз. 7 февраля стало известно, что спортсмену ампутировали обе стопы.

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Роман Костомаров в больнице