Роза Сябитова не держит зла на Гузееву за то, что она назвала её "наглой московской татаркой"

Главная сваха России и телеведущая Роза Сябитова рассказала, обижается ли она на Ларису Гузееву после того, как актриса назвала её "наглой московской татаркой".

В одном из интервью как-то актриса и ведущая телешоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева назвала свою коллегу Розу Сябитову "наглой московской татаркой". Это высказывание сваху попросила прокомментировать Виктория Боня в эфире шоу "Злые языки" на RUTUBE.

По словам Сябитовой, она совершенно не держит зла на коллегу.

"Это комплимент. Я за Ларису всем говорю и ещё раз говорю, и повторяю, и буду повторять, всем пасть порву если вы в её сторону только посмотрите. Лариса для меня как близкий родственник. Я могу её ругать — вы нет", — заявила телеведущая.

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