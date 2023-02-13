Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сети появились кадры штурма позиций ВСУ российскими военными в зоне СВО
Сидни Кросби рассказал о своем первом в карьере удалении до конца матча
Сатановский: из американцев, не успевших покинуть РФ, будут сформированы новые подразделения
Скотт Риттер: Запад преподнёс России уникальный подарок, хоть сам того и не понял
NYT объяснила закрытие Бахмута для гражданских: прелюдия к выводу ВСУ
Экс-президент "Барселоны» подозревается в подкупе журналистов
Кнутов заявил, что ВСУ начнут массированное наступление в марте 2023 года
В Сети появились кадры высадки украинского вертолётного десанта на остров Змеиный
Депутат Брыкин поддержал предложение Кадырова по поводу Харькова и Одессы

Роза Сябитова не держит зла на Гузееву за то, что она назвала её "наглой московской татаркой"

Шоу-бизнес

Главная сваха России и телеведущая Роза Сябитова рассказала, обижается ли она на Ларису Гузееву после того, как актриса назвала её "наглой московской татаркой".

Роза Сябитова не держит зла на Гузееву за то, что она назвала её "наглой московской татаркой"

В одном из интервью как-то актриса и ведущая телешоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева назвала свою коллегу Розу Сябитову "наглой московской татаркой". Это высказывание сваху попросила прокомментировать Виктория Боня в эфире шоу "Злые языки" на RUTUBE.

По словам Сябитовой, она совершенно не держит зла на коллегу. 

"Это комплимент. Я за Ларису всем говорю и ещё раз говорю, и повторяю, и буду повторять, всем пасть порву если вы в её сторону только посмотрите. Лариса для меня как близкий родственник. Я могу её ругать — вы нет", — заявила телеведущая.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Роза Сябитова оскорбила Ларису Гузееву
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" из-за неудачи

Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.

Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи
Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский в 2013 году предсказал землетрясение в Турции и Сирии
Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
Кулеба предупредил о "великих событиях" 24 февраля, которые запомнит Россия
ВС РФ применили новую тактику ударов
Наши "союзники" воспитывают достойных преемников в НАТО Сергей Лебедев Невнятная и близорукая политика России породила опасную проблему на Украине Виктор Пахомов Россия остаётся наиболее последовательным сторонником Сербии по проблеме Косово Михаил Плисюк
Нефть резко подорожает на фоне сокращения сырья добычи Россией — эксперт аль-Джавабара
Спецназовец засёк танк ВСУ по вспышке и уничтожил его
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Последние материалы
В Сети появились кадры штурма позиций ВСУ российскими военными в зоне СВО
Сидни Кросби рассказал о своем первом в карьере удалении до конца матча
Сатановский: из американцев, не успевших покинуть РФ, будут сформированы новые подразделения
Роза Сябитова не держит зла на Гузееву за то, что она назвала её "наглой московской татаркой"
Скотт Риттер: Запад преподнёс России уникальный подарок, хоть сам того и не понял
NYT объяснила закрытие Бахмута для гражданских: прелюдия к выводу ВСУ
Экс-президент "Барселоны» подозревается в подкупе журналистов
Кнутов заявил, что ВСУ начнут массированное наступление в марте 2023 года
В Сети появились кадры высадки украинского вертолётного десанта на остров Змеиный
Депутат Брыкин поддержал предложение Кадырова по поводу Харькова и Одессы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников