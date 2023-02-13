Российский певец Алексей Глызин осудил критику в адрес Аллы Пугачёвой.
Алексей Глызин не стал осуждать Аллу Пугачёву за отъезд из России. По словам артиста, негативные высказывания в адрес Аллы Пугачёвой со стороны ряда её коллег и поклонников "недостойные". Он отмечает, что певица уже давно "всем всё доказала". Также Глызин подчеркнул, что такая артистка, как Алла Пугачёва, одна в своём роде.
"И не стоит, к примеру, сравнивать Аллу Пугачёву с Софией Ротару. Каждая из них стоит на Олимпе, на вершине. Нельзя в одночасье забыть все заслуги Аллы Борисовны. Вот и всё", — поделился с teleprogramma.pro певец.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.