В Сети обсуждают сына Владимира Соловьёва: накрашенные ногти, тату и длинные волосы

В Сети всплыло фото сына Владимира Соловьёва из 2021 года.

Владимир Соловьёв может похвастаться большой семьёй. Известный телеведущий был трижды женат, и у него есть восемь детей. Даниил — старший сын Соловьёва от третьей жены Эльги Сэпп. Недавно в Сети стали популярны его старые фотографии.

На них молодой человек позирует для рекламной компании CONTORA lisovets в чёрном костюме, очках, а ногти на руках накрашены чёрным лаком.

Даниил Соловьёв родился 12 октября 2001 года, а в 2020 году закончил частную Ломоносовскую школу в Москве. В этом году парню исполняется 22 года. В Сети его уже называют "самым красивым сыном Соловьёва".

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Интервью участника МОИ Даниила Соловьёва