Певица Слава жёстко ответила на вызов Ксении Собчак: "На диалог с оборотнями я не готова"

Певица Слава жёстко ответила на вызов ведущей и журналистки Ксении Собчак.

Ранее в соцсетях разгорелся скандал между Ксенией Собчак и Славой. Певица назвала ведущую, которая поддержала Земфиру* и Лию Ахеджакову, предателями. После этого журналистка предложила Славе высказать всё, что она думает о ней и её позиции относительно иноагентов в лицо.

"Дорогая певица Слава, может, скажешь всё это в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?" — написала Собчак в своём блоге.

В ответ на такой вызов Слава жёстко послала Собчак, записав видео, где показала неприличный жест. Также Артистка заявила, что на диалог с ней не готова.

"Нет, ребята, на диалог с оборотнями я не готова!" — написала Слава в своей соцсети.

Признана Минюстом РФ иноагентом.

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