Певец Александр Маршал заявил, что актёр Смольянинов* сбежал от службы в ВСУ

Заслуженный артист РФ Александр Маршал высказался о представителях шоу-бизнеса, которые после начала СВО на Украине уехали из страны. Певец также раскритиковал поведение актёра Артура Смольянинова*, который изъявил желание вступить в ВСУ и воевать против ВС РФ.

В новом выпуске YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Маршал выразил большое непонимание действий со стороны Смольянинова* и Назарова. Артист отметил, что несмотря на различную с остальными политическую позицию, им стоило бы уважительнее относиться к России, которая "им дала всё".

"Смольянинов* вообще заявил, что хочет служить в ВСУ. Ну дали ему повестку, так он сбежал", — сказал Маршал.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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