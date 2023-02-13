Маршал признался, почему поддержал СВО: они бы ударили первые

Певец Александр Маршал рассказал, почему поддержал спецоперацию на Украине. Он признался в интервью на YouTube-канале, что выступает с концертами перед российскими военными и помогает, чем может.

По мнению артиста, на Земле не должно остаться даже мысли о фашистской идеологии. Он также добавил, что знает много такого, о чём неизвестно широкой общественности.

"Если бы мы не начали спецоперацию, они бы сто процентов ударили. Они к этому готовились", — поделился своими мыслями музыкант.

Певец отметил, что гордится участниками СВО и заявил, что сам хотел пойти добровольцем, так как три года служил в армии, но ему отказали из-за возраста (Маршалу 65 лет — прим. ред.). У него там воюет племянник.

"Ни в каком случае никаких отступлений не будет. Только вперед! Только скажите там наверху, чтобы заднюю не включили", — пожелал артист.

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