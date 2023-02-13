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Омбудсмен Ирина Волынец заявила, что Алла Пугачёва препятствовала карьере SHAMANа

Шоу-бизнес

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что Алла Пугачёва намеренно мешала молодым артистам пробиться на большую сцену. Политик подчеркнула, что многие не могут попасть в шоу-бизнес из-за того, что именитые звёзды не дают им выхода на сцену.

Омбудсмен Ирина Волынец заявила, что Алла Пугачёва препятствовала карьере SHAMANа

Омбудсмен раскритиковала выбор членов жюри на шоу "Голос" и отметила, что некоторых личностей нужно заменить, так как у них отсутствует должный профессиональный опыт. В частности, Волынец вспомнила о Виктории Черенцовой, которой до сих пор не дают заявить о себе на большой сцене, и Shaman.

"Такие деятели, как Алла Пугачёва, не давали выхода по настоящему талантливым исполнителям, которые несут доброе, вечное, разумное", — передаёт слова Волынец портал "Газета.Ru".

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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