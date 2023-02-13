Рианна ждёт второго ребёнка

Сегодняшней ночью состоялось долгожданное событие сезона — чемпионат Национальной футбольной лиги по американскому футболу Super Bowl-2023, на открытии которого после пятилетнего перерыва выступила популярная певица Рианна.

В сентябре прошлого года стало известно, что Рианна станет звездой спортивного шоу. Этот факт очень обрадовал её поклонников, ведь певица уже пять лет не выступала, занимаясь собственным брендом косметики и семейной жизнью. В одном из интервью знаменитость поделилась, что на Super Bowl-2023 ей составит компанию "особенный гость". Об этом сообщает Grazia.

Во время выступления Рианна вышла на сцену и расстегнула комбинезон, показав большой округлившийся живот. После завершения шоу представители артистки подтвердили, что певица ждёт второго ребенка.

Напомним, Рианна впервые стала матерью в мае 2022 года. Отцом ребёнка стал рэпер ASAP Rocky, с которым знаменитость встречается.

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