Максим Аверин рассказал о трудностях съёмок фильма "Море. Солнце. Склифосовский"

Максим Аверин, исполняющий роль хирурга Олега Брагина в сериале "Склифосовский", рассказал о трудностях съёмок полнометражного продолжения медицинской драмы "Море. Солнце. Склифосовский".

11 февраля на телеканале "Россия" прошла премьера фильма "Море. Солнце. Склифосовский". Съёмки картины проходили в Сочи. По словам Аверина, ему очень хотелось сняться вне павильонов, в особенности на южном курорте. Однако съёмочный процесс оказался не таким радужным, как представлял его себе актёр.

"Я уговаривал нашего продюсера, так хочется на море, хочется в Сочи. Я обожаю Сочи. Господи, я проклял всё на свете, потому что начались адские смены. Солнечный удар практически все словили", — рассказал Максим Аверин в эфире шоу "Привет, Андрей!".

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