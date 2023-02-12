Актриса Чулпан Хаматова назвала уволенную из театра "Современник" Лию Ахеджокову совестью страны.
Чулпан Хаматова объяснила, что пришла работать в театр "Совренник" из-за того, что там играла гениальная Лия Ахеджакова.
Живущая в Латвии актриса в своëм видеообращении предположила, что директор театра испугался доносов и гневных писем, поэтому убрал спектакли с народной артисткой России из репертуара театра, несмотря на то, что на спектаклях с участием Ахеджаковой всегда наблюдался аншлаг.
"Я лишена дара речи, потому что Ахеджакова - это лучшее, что есть в театре Современник", — сказала Хаматова.
Актриса назвала произошедшее безобразием и трусостью. Она вспомнила, что Ахеджакова всегда откликалась, если требовалась помощь благотварительному фонду "Подари жизнь".
"Случился отвратительный прогиб", — выразила своë негодование Чулпан.
Хаматова уверена, что театр "Современник" сам себя лишил бриллианта в лице гениальной актрисы.
"Ахеджакова — это благородство и достоинство страны, еë совесть… Мы держимся на краю пропасти за нашу маленькую хрупкую Лиечку", — объяснила Хаматова.
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