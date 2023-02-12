Ксения Собчак призвала певицу Славу высказать претензии ей в лицо

Ксения Собчак резко высказалась в адрес певицы Славы, которая сравнила её с Земфирой*, которая "свалила" за границу.

В сети разгорелся нешуточный скандал между ведущей Ксенией Собчак и певицей Славой. Виной всему стал пост журналистки в её блоге, в котором она осудила признание Земфиры* иноагентом. Слава назвала знаменитостей "предателями, лицемерами и трусами".

Ксения Собчак не стала молчать и обратилась к певице в своих соцсетях, предложив высказать претензии ей в лицо.

"Дорогая певица Слава, может, скажешь всё это в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?" — написала Собчак.

* Признана Минюстом РФ иноагентом.

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