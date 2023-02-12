Скобрев рассказал о состоянии Костомарова: пытается вставать

О состоянии Романа Костомарова рассказал в эфире НТВ двукратный призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев. По его словам олимпийский чемпион в танцах на льду толком не может шевелиться и говорить.

Скобрев заметил, что набор болезней очень сложный.

"В сознание его приводят периодически. Сейчас всё больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит, пытается вставать, ворочается немножко", — рассказал Скобрев.

Он также добавил, что жена Романа Оксана Домнина навещает супруга каждый день, а близкие фигуриста обсуждают создание фонда помощи.

Напомним, Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Врачи пошли на ампутацию стоп из-за развивающегося некроза тканей.

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