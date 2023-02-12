Никита Джигурда заявил, что Михаил Ефремов не был алкоголиком

Актёр и шоумен Никита Джигурда опроверг мнение о том, что заслуженный артист России Михаил Ефремов является алкоголиком.



По словам Джигурды, Михаил Ефремов, который в настоящее время отбывает тюремный срок за то, что стал виновником смертельного ДТП, никогда не был алкоголиком. Однако именно в таком виде его запомнила общественность, поскольку артист изображал пьяного человека.

"Я рюмки водки с ним в жизни не выпил. Я не раз видел на "Кинотавре", как он едет в лифте трезвый и говорит: "Я сейчас похулиганю". А там ваша братия сидит. И вот он выходит из лифта и играет в задницу пьяного, троллит. Потому что он понимает, что если выйдет трезвым, не будет внимания, а так "Михаил вышел в хорошем настроении...", - рассказал «МК» Никита Джигурда.

Актёр Михаил Ефремов в сентябре 2020 года был признан судом виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади и приговорён к 7,5 годам лишения свободы.

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