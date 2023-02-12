Ирина Аллегрова тяжёло переживает спецоперацию и редко выходит в свет. Однако певица решила не пропускать концерт, который посвящён 100-летию гражданской авиации. Она выступила на нём с композицией "Моя страна".
Ранее эту песню Аллегрова исполняла под названием "Моя семья" Она решила придать старому хиту актуальность: в некоторых местах слово "семья" заменила на "страну". Такой вариант композиции получился весьма угрожающим.
"Станет через миг пустой золой, кто нарушит моей страны покой", — пела Аллегрова.
По мнению "МК", в этих строчках певица намекала на ядерное оружие.
Зрители данный хит приняли тепло и бурно аплодировали артистке.
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