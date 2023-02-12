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Певица РФ Аллегрова представила в Кремле песню о России с намёком на ядерное оружие

Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова тяжёло переживает спецоперацию и редко выходит в свет. Однако певица решила не пропускать концерт, который посвящён 100-летию гражданской авиации. Она выступила на нём с композицией "Моя страна".

Певица РФ Аллегрова представила в Кремле песню о России с намёком на ядерное оружие

Ранее эту песню Аллегрова исполняла под названием "Моя семья" Она решила придать старому хиту актуальность: в некоторых местах слово "семья" заменила на "страну". Такой вариант композиции получился весьма угрожающим.

"Станет через миг пустой золой, кто нарушит моей страны покой", — пела Аллегрова.

По мнению "МК", в этих строчках певица намекала на ядерное оружие.

Зрители данный хит приняли тепло и бурно аплодировали артистке.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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