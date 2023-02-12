Известная ведущая и журналистка Ксения Собчак негативно высказалась о внесении Минюстом РФ певицы Земфиры* в реестр иноагентов.
Напомним, в минувшую пятницу, 10 февраля, популярная в России певица Земфира* и лидер группы ДДТ Юрий Шевучук* были признаны иноагентами. В этой связи Собчак опубликовала пост в своей социальной сети, в котором попыталась сформулировать для себя понятие «Родина».
"Когда же кончатся эти бесконечные чёрные списки? Признать иноагентом мою любимую певицу значит предавать Родину и потерять целое поколение. Наше поколение выросло на её творчестве", - возмутилась Ксения Собчак.
Также журналистка поддержала народную артистку России Лию Ахеджакову, которую недавно отстранили от спектаклей в «Современнике».
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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