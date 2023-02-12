Ирина Основина призналась, что боялась режиссёра «Склифосовского» Юлию Краснову

Российская актриса театра и кино Ирина Основина рассказала, почему боялась режиссёра сериала "Склифосовский" Юлию Краснову.

Ирина Основина, которая сыграла в сериале старшую медсестру Фаину Игоревну, не сразу влилась в съёмочный процесс. Об этом она рассказала в эфире шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия1".

По словам актрисы, когда она начала сниматьcя в сериале, у неё был достаточно сложный период в жизни, поэтому ей с трудом удавалось вникать в сюжет. В этот момент ей очень помогли коллеги по "Склифосовскому", вспоминает Основина.

"Я вообще ничего понять не могла тогда. Я просто знаю, что меня ребята очень поддерживали, и я режиссёра очень боялась. И сейчас боюсь, наверное. Просто она у нас такая, строгая, Юля. И, конечно, большой успех этого сериала в том, что её режиссер — Юля, это её проект полностью. Она прям так "держит" всё серьёзно", — поделилась актриса.

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