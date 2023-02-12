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Ирина Безрукова призналась, что в браке с Сергеем Безруковым у неё могло быть двое детей

Шоу-бизнес

Известная российская актриса Ирина Безрукова раскрыла истинную причину развода с актёром Сергеем Безруковым.

Ирина Безрукова призналась, что в браке с Сергеем Безруковым у неё могло быть двое детей

В последнем выпуске программы "Секрет на миллион" с ведущей Лерой Кудрявцевой Ирина Безрукова рассказала, что на самом деле стало причиной расставания с актёром Сергеем Безруковым.

Напомним, звёздная пара прожила вместе 15 лет, после чего Безруков ушёл к другой женщине. В СМИ писали, что причиной расставания стало отсутствие общих детей. Однако у актрисы могло родиться двое детей от бывшего мужа, о чём она рассказала Лере Кудрявцевой.

Ирина Безрукова призналась, что в браке с актёром у неё не получалось завести общих детей естественным путём. В этой связи пара приняла решение сделать процедуру ЭКО. После первой процедуры у актрисы случился выкидыш, а перед вторым разом, когда она хотела попробовать, Безруков ушёл от неё.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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