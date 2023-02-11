Максим Аверин рассказал, как сериал "Склифосовский" изменил его жизнь

Медицинская драма "Склифосовский" из года в год собирает у экранов миллионы зрителей. Максим Аверин, играющий роль хирурга Олега Брагина, задействован в сериале уже десять лет. В шоу "Привет, Андрей!" актёр рассказал, как проект повлиял на его жизнь за кадром.

Максим признался, что среди зрителей, приходящих на его спектакли, обязательно находятся поклонники "Склифосовского". Аверин рассказал о случае, когда во время поклона из зрительного зала ему закричали: "Брагин". Уже после спектакля к актёру подошла поклонница и призналась, что кричала именно она. Артисту ничего не оставалось, как просто поблагодарить зрительницу за такое отношение.

Забавный случай, связанный с Олегом Брагиным рассказала и актриса Евгения Лютая, сыгравшая врача-реаниматолога Анну Ханину. Однажды к звезде подошла незнакомая женщина и стала расспрашивать, выживет ли герой Максима Аверина.

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