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Максим Аверин рассказал, как сериал "Склифосовский" изменил его жизнь

Шоу-бизнес

Медицинская драма "Склифосовский" из года в год собирает у экранов миллионы зрителей. Максим Аверин, играющий роль хирурга Олега Брагина, задействован в сериале уже десять лет. В шоу "Привет, Андрей!" актёр рассказал, как проект повлиял на его жизнь за кадром.

Максим Аверин рассказал, как сериал "Склифосовский" изменил его жизнь

Максим признался, что среди зрителей, приходящих на его спектакли, обязательно находятся поклонники "Склифосовского". Аверин рассказал о случае, когда во время поклона из зрительного зала ему закричали: "Брагин". Уже после спектакля к актёру подошла поклонница и призналась, что кричала именно она. Артисту ничего не оставалось, как просто поблагодарить зрительницу за такое отношение.

Забавный случай, связанный с Олегом Брагиным рассказала и актриса Евгения Лютая, сыгравшая врача-реаниматолога Анну Ханину. Однажды к звезде подошла незнакомая женщина и стала расспрашивать, выживет ли герой Максима Аверина.

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Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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