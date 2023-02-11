Актриса Памела Андерсон призналась, что изначально хотела стать монахиней и служить церкви

Известная американская актриса Памела Андерсон рассказала о своей мечте стать монахиней и служить церкви.

В своём недавнем интервью Дрю Берримор актриса рассказала, что изначально она вовсе не мечтала о славе и карьере артиста. По словам Андерсон, она хотела стать монахиней. Об этом сообщает Daily Mail.

"А я как-то по другому пути пошла. Не знаю, что случилось. Я была в библиотеке каждый день, каждый день была на уроке рассказов, и действительно хотела там работать, а потом подумала: "Нет, я всё-таки хочу быть монахиней”", — поделилась голливудская звезда.

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