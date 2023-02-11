Андрей Ильин признался, что хотел уйти из сериала "Склифосовский" в первый день съёмок

На телеканале "Россия" завершился показ десятого сезона сериала "Склифосовский". По этому поводу главные герои ленты собрались в шоу "Привет, Андрей!", где поделились историями со съёмочной площадки. Так, актёр Андрей Ильин, сыгравший роль хирурга Геннадия Кривицкого, признался, что хотел уйти из сериала в первый же день съёмок.

Его герою было необходимо сделать КТ пациенту. Для этого хирург должен был расстелить одноразовую простынь. У Ильина же это никак не получалось сделать. Простынь все время слипалась или возникали другие сложности. Например, актер мог забыть слова.

"Где-то на десятом дубле я понял, что-либо сейчас всё закончится инфарктом, и меня тоже положат в этот прибор, либо всё, надо прощаться с профессией и просто уходить и "завязывать" с этим делом. Как минимум, надо "завязывать" с кинематографом".

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