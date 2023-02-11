МК: звезда "Глухаря" Виктория Тарасова побывала в зоне СВО

Российская актриса Виктория Тарасова три дня провела в зоне СВО и в данный момент уже вернулась в Москву. Во время поездки звезда "Глухаря" встретилась с ранеными солдатами, побывала в гостях у беженцев из Соледара и в детском центре, а также пообщалась с командиром легендарной "пятнашки".

"Конечно, это уже не тот город, который был еще три-четыре года назад. Донецк обесточен, люди сидят без воды. Им дают воду только один раз в три дня. Как мне сказали, взорвали трубу, по которой раньше шла вода. Помните, что было, когда Крым стал Россией? У крымчан возникли некоторые проблемы с электричеством. А в Донецке теперь — с водой", — поделилась Виктория впечатлениями о Донецке в беседе с "МК".

Актриса рассказала, что не была на Донбассе три года. Она призналась, что данная поездка должна была состояться ещё в декабре, но у звезды кино было "очень плохое предчувствие". Как выяснилось позже, предчувствие Викторию не подвело. В те дни была обстреляна гостиница, в которой остановился Дмитрий Рогожин.

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