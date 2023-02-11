Перенёсший инсульт Николай Носков понялся с кресла во время концерта в Екатеринбурге

Известный певец Николай Носков во время выступления в Екатеринбурге смог подняться с кресла.

Напомним, с 2017 года артист выступает только сидя, поскольку до сих пор борется с последствиями перенесённого инсульта. Несмотря на проблемы со здоровьем певец всё равно продолжает записывать песни вместе с Виктором Дробышем и даже гастролирует по городам России. А недавно стало известно, что во время концерта в Екатеринбурге ему удалось встать с кресла. Об этом сообщает Telegram-канал "Звёздная пыль".

На выступлении артист нашёл силы не только встать на ноги, но ещё и стал махать рукой зрителям в зале. В этот момент публика поддержала Носкова радостными криками и бурными аплодисментами.

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