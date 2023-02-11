Худрук Моссовета Марчелли назвал причиной ухода Филиппенко длительное лечение за границей

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли прокомментировал уход актёра Александра Филиппенко.

По словам Марчелли, уход Филиппенко был заранее согласован с руководством. Он отмечает, что актёр в это время должен был начать длительное лечение за границей. Об этом сообщает ТАСС.

"Александр Георгиевич Филиппенко является приглашенным артистом театра Моссовета. Он заранее предупредил театр о том, что планирует выехать на длительное лечение за границу, вводы на его роли были сделаны в плановом режиме в соответствии с репертуаром театра", — сказал Марчелли.

Напомним, ранее стало известно, что 78-летний Александр Филиппенко ушёл из театра Моссовета ещё в ноябре прошлого года. В настоящее время он находится в Вильнюсе. После этого известия в СМИ стала появляться информация о том, что причиной увольнения могла стать политическая позиция артиста. Сам Филиппенко опроверг эти слухи.

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