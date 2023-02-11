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Худрук Моссовета Марчелли назвал причиной ухода Филиппенко длительное лечение за границей

Шоу-бизнес

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли прокомментировал уход актёра Александра Филиппенко.

Худрук Моссовета Марчелли назвал причиной ухода Филиппенко длительное лечение за границей

По словам Марчелли, уход Филиппенко был заранее согласован с руководством. Он отмечает, что актёр в это время должен был начать длительное лечение за границей. Об этом сообщает ТАСС.

"Александр Георгиевич Филиппенко является приглашенным артистом театра Моссовета. Он заранее предупредил театр о том, что планирует выехать на длительное лечение за границу, вводы на его роли были сделаны в плановом режиме в соответствии с репертуаром театра", — сказал Марчелли.

Напомним, ранее стало известно, что 78-летний Александр Филиппенко ушёл из театра Моссовета ещё в ноябре прошлого года. В настоящее время он находится в Вильнюсе. После этого известия в СМИ стала появляться информация о том, что причиной увольнения могла стать политическая позиция артиста. Сам Филиппенко опроверг эти слухи.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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