Алёну Хмельницкую возмутило увольнению Лии Ахеджаковой из "Современника"

8 февраля Лию Ахеджакову сняли со всех спектаклей в театре "Современник". С таким решением руководства не согласились многие коллеги звезды. В их числе оказалась и актриса Алёна Хмельницкая.

"Я правда не понимаю! А в "Современнике" есть кто живой? Ау! Вы чего? Вам ок и норм? Молодёжь", — приводит слова Хмельницкой издание StarHit.

Алёна поспешила поддержать коллегу добрым словом, отметив лучшие качества Ахеджаковой.

"Любовь, уважение, поддержка. Единственная и неповторимая Лия Меджидова, вы не увольняемы из наших сердец", — подбодрила Хмельницкая старшую коллегу.

Напомним, что "Современнику" Лия Ахеджакова отдала 46 лет жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.