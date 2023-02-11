Известная российская ведущая Ольга Бузова поделилась видео в своих соцсетях, показав округлившийся животик.
Уже несколько дней ведущая находится в ЮАР, где идут съёмки очередного сезона "Новые звёзды в Африке". Накануне знаменитость опубликовала видеоролик в своём Telegram-канале, где предстала в голубом обтягивающем платье. Под видео Бузова написала: "счастье внутри меня", а также добавила, что ей очень хочется уже всё рассказать поклонникам.
Подписчики заметили явно округлившийся животик у ведущей. Этот факт и подпись к видео стали основанием для того, чтобы заподозрить Ольгу в беременности.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда поклонники артистки подозревают её в беременности. Сама Бузова на подобные догадки никак не реагирует.
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