Ольга Бузова показала округлившийся животик: "Счастье внутри меня"

Известная российская ведущая Ольга Бузова поделилась видео в своих соцсетях, показав округлившийся животик.

Уже несколько дней ведущая находится в ЮАР, где идут съёмки очередного сезона "Новые звёзды в Африке". Накануне знаменитость опубликовала видеоролик в своём Telegram-канале, где предстала в голубом обтягивающем платье. Под видео Бузова написала: "счастье внутри меня", а также добавила, что ей очень хочется уже всё рассказать поклонникам.

Подписчики заметили явно округлившийся животик у ведущей. Этот факт и подпись к видео стали основанием для того, чтобы заподозрить Ольгу в беременности.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда поклонники артистки подозревают её в беременности. Сама Бузова на подобные догадки никак не реагирует.

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