Роза Сябитова рассказала о сексе с другом по договорённости: "Обоим хочется тряхнуть стариной"

Известная телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова уже 12 лет находится в статусе свободной женщины. Она признаётся, что ей не нужен очередной брак, а регулярный секс у неё с другом по договорённости.

По словам ведущей "Давай поженимся!", у неё есть близкий друг, с которым она общается по телефону, видится на праздниках, а иногда он приезжает к ней в гости. Именно с ним у Сябитовой интимные отношения. Знаменитость отмечает, что это обдуманное решение двух взрослых людей.

"Почему по-дружески это не сделать, если обоим хочется тряхнуть стариной? А что здесь такого? Просто мы это делаем, в отличие от вас, в дорогих отелях, с хорошим обслуживанием и так далее", — рассказала в интервью "Новому радио" ведущая.

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