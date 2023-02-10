Режиссёр Юрий Кара назвал предателем уехавшего из России Александра Филиппенко

Режиссёр фильма "Мастер и Маргарита" Юрий Кара прокомментировал новость об отъезде Александра Филиппенко из России. По мнению кинодеятеля, актёра можно назвать "профессиональным предателем". Кара вспомнил, как Филиппенко согласился сыграть в другой экранизации "Мастер и Маргариты", снятой Владимиром Бортко.

"С предателями не общаюсь. Он меня предал ещё тогда, когда согласился играть у Бортко. И после этого я его ни знать, ни видеть не желаю. И сейчас он меня ничем не удивил, профессиональный предатель, вот и все", — заявил Кара в беседе с порталом New. ru.

Напомним, что Александр Филиппенко снялся в двух киноверсиях романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". У Кары он сыграл Коровьева, а у Бортко перевоплотился в Азазелло.

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