Звезда "Кармелиты" Юлия Зимина осталась без голоса: съёмки прекращены

Актриса и телеведущая Юлия Зимина рассказала, что в ближайшее время не сможет принимать участие в съёмках. Как оказалось, ведущая "Доброго утра" на Первом канале сильно заболела, из-за чего полностью потеряла голос. Сейчас артистке приходится восстанавливаться.

"Второй раз за зиму болею с потерей голоса. Вот совсем его не было ещё день назад. Пришлось сняться с эфирной недели. Я хочу на работу! Честно. Я так не люблю болеть. Берегите себя и будьте здоровы", — написала звезда "Кармелиты" в своих социальных сетях.

В комментариях к публикации поклонники Зиминой пожелали ей скорейшего выздоровления и оставили слова поддержки.

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