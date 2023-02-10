Певица Анциферова: Алла Пугачёва пользовалась связями в спецслужбах

Сегодня Алла Пугачёва проживает в Израиле и критикует Россию. В прошлом же артистка благосклонно относилась к российской власти и активно пользовалась её покровительством. Об этом рассказала певица Татьяна Анциферова в беседе с порталом "Дни.ру".

По словам Анциферовой, связи в спецслужбах не раз помогали Примадонне в решении проблем и в исполнении прихотей. Так, артистка задействовала КГБ, чтобы запретить Анциферовой исполнять песни к фильму "31 июня". Пользуясь властью, Пугачёва составила черные списки недостойных артистов, которые в дальнейшем не могли построить успешную музыкальную карьеру.

Наличие больших связей не отрицала и сама Пугачёва. В одном из интервью певица рассказывала, как с помощью знакомого из КГБ попала в Западный Берлин, чтобы купить модное платье.

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