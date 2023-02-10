Ксения Алфёрова неожиданно уехала из России: "Оказалась в очень красивом месте"

Известная актриса театра и кино Ксения Алфёрова неожиданно уехала из России.

Накануне 48-летняя актриса сообщила в своих соцсетях, что она неожиданно для себя приняла решение уехать из России. Актриса решила отправиться в отпуск на Мальдивы.

"Я неожиданно для самой себя оказалась в очень красивом месте. Великолепие вокруг. Надо же, какую красоту Господь для нас создал! Не устаю удивляться," — поделилась Алфёрова с подписчиками.

Артистка не объяснила причину столь неожиданного поступка. Также она не стала раскрывать и с кем отправилась в путешествие.

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