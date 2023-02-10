Кардиолог Серебрянский заявил, что Бедросу Киркорову может понадобиться пересадка сердца

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал о симптомах, которые проявляются у певца и отца известного исполнителя Филиппа Киркорова.

Напомним, ранее 90-летний Бедрос Киркоров был госпитализирован в московскую клинику из-за плохого самочувствия. По словам друга артиста, у него совсем отнялась нога, а в лёгких скопилась жидкость.

Врач отмечает, что у Киркорова старшего по всем признакам сердечная недостаточность. Более того, специалист считает, что артисту, возможно, понадобится пересадка сердца. Он отметил, что такую сложную операцию сейчас могут сделать и человеку в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Blitz+.

"У Бедроса Киркорова налицо проявление сердечной недостаточности. Кардиостимулятор у него стоит. Жидкость из лёгких будут откачивать. Виден бронхит и слабость сердечной мышцы", — рассказал кардиолог.

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