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Актриса Бровина спровоцировала слухи о съёмках продолжения сериала "Закрытая школа"

Шоу-бизнес

Звезда "Закрытой школы" Луиза-Габриэла Бровина спровоцировала слухи о том, что у культового мистического проекта может быть продолжение. Актриса в своих социальных сетях опубликовала видео с места съёмок сериала.

Актриса Бровина спровоцировала слухи о съёмках продолжения сериала "Закрытая школа"

"Если я выложила это видео, значит я снова попала сюда", — подписала ролик Луиза-Габриэла.

Подписчики актрисы сразу же предположили, что она приехала на место сьёмок продолжения "Закрытой школы". Сама же Бровина никак не прокомментировала активно распространяющиеся слухи.

Напомним, что действия сериала "Закрытая школа" разворачивались в старинной подмосковной усадьбе Середниково. Это здание является родовым гнездом Столыпиных-Лермонтовых. В юные годы поэт Михаил Юрьевич Лермонтов проводил здесь летние каникулы.

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Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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