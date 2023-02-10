Звезда "Закрытой школы" Луиза-Габриэла Бровина спровоцировала слухи о том, что у культового мистического проекта может быть продолжение. Актриса в своих социальных сетях опубликовала видео с места съёмок сериала.
"Если я выложила это видео, значит я снова попала сюда", — подписала ролик Луиза-Габриэла.
Подписчики актрисы сразу же предположили, что она приехала на место сьёмок продолжения "Закрытой школы". Сама же Бровина никак не прокомментировала активно распространяющиеся слухи.
Напомним, что действия сериала "Закрытая школа" разворачивались в старинной подмосковной усадьбе Середниково. Это здание является родовым гнездом Столыпиных-Лермонтовых. В юные годы поэт Михаил Юрьевич Лермонтов проводил здесь летние каникулы.
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